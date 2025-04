Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, arriva ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la brutta serata del derby che è valso l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan.

Partiamo dall’occasione che hai avuto col miracolo di De Vrij, ci avevi creduto?

“Sì, avevo colpito bene ma lui ha fatto una grandissima partita. Potevamo riaprire la partita, abbiamo cercato il gol del 2-1 ma senza riuscirci. È andata così”.

La partita di questa sera è figlia di tutta la stanchezza o vanno riconosciuti meriti al Milan?

“Un po’ tutto. Abbiamo giocato spesso due partite alla settimana, però nel primo tempo abbiamo creato occasioni e non è voluta entrare mentre loro hanno segnato sull’unica occasione. La partita è andata così, dobbiamo restare positivi. Questa sconfitta fa male ma dobbiamo lasciarcela alle spalle e lavorare duro per gli altri obiettivi”.

Come state vivendo questo finale di stagione che vi vede ancora in corsa su due obiettivi?

“Sono tantissime partite ma è quello che volevamo, prima di questa sera eravamo dove volevamo essere, giocando su tutti i fronti a fine aprile. La sconfitta fa malissimo perché era un’occasione per vincere un trofeo ma dobbiamo guardare avanti. Ci sono altri obiettivi e c’è tanto da fare ancora”.