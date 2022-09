L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato al Social Football Summit 2002 oggi a Roma. "In questo nuovo Governo serve un ministero dotato di portafoglio - ha detto riguardo alla situazione dello sport - Se vogliamo poi ospitare degnamente gli Europei di calcio o qualcosa di più, dobbiamo prima avere gli stadi. In questo paese dobbiamo chiedere al Governo anche di nominare un commissario agli stadi, solo così si potrà superare l'ostacolo burocratico. Inutile dire che non abbiamo i ricavi della Liga o della Premier, dobbiamo avere gli strumenti per arrivare a quei livelli. Diritti tv? Vorremmo dare un segnale di maturità assegnandoli entro la fine di questa stagione. Sarebbe un record", ha concluso l'ad nelle parole raccolte da Tuttomercatoweb.