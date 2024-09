A margine di un evento organizzato presso l'Università IULM di Milano, l'ad di Lega Serie A Luigi De Siervo sottolinea la grande crescita vissuta negli ultimi anni dal campionato italiano: "Tutte le ricerche danno traccia del percorso fatto. Siamo tornati in vetta alle classifiche europee, siamo a tutti gli effetti il Paese col punteggio più alto in Europa. Oggi questa leadership viene riconosciuta anche dal punto di vista commerciale: grandi brand continuano a scegliere la Serie A perché è lo strumento migliore per raggiungere i tifosi".

Ma cosa bisogna fare per crescere ancora?

"La Serie A si è completamente ristrutturata. Ha cercato di costruire meglio la sua parte produttiva, adesso produciamo da cima a fondo la ripresa televisiva e la distribuiamo. Abbiamo social importanti e molto diffusi, e uno strumento di comunicazione come la radio che trasmette 18 ore al giorno. Il percorso è studiato per avvicinare il tifoso alla propria squadra del cuore".