Anche il nome di Dries Mertens è stato accostato all'Inter. Nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul mercato del Napoli, spiegando anche i motivi del mancato rinnovo del belga: "Se lo salutiamo? Sì, io gli ho offerto 4,5 milioni lordi e lui ha rifiutato - le parole rilasciate dal presidente azzurro a Radio Kiss Kiss -. Allora io l'ho ringraziato, a lui, al figlio Ciro, alla moglie, per tutto quello ci ha trasferito in questi anni con tutti gli straordinari gol realizzati. Ma noi non possiamo andare contro la nostra capacità, devo comprare dei calciatori giovani che rappresentino il Napoli per le prossime stagioni. Quando noi abbiamo cambiato tutti i giocatori, prendendo i giovani Mertens e Koulibaly, tra gli altri, il tifoso era dubbioso. Anche all'arrivo di Cavani il tifoso storceva il naso. Ma com'è che siamo così bravi e tutti diventano campioni straordinari? Sarà l'aria di Napoli".