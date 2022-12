Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a margine della presentazione del "Codice di giustizia sportiva FIGC" edito da Giuffrè Francis Lefebvre, soffermandosi in particolare sulla critica situazione giudiziaria che sta coinvolgendo la Juventus: "Non ne parlo. Ci penseranno i magistrati, non è compito mio. Mi dispiace che il calcio, ma non è solo un problema italiano, non sia portatore sempre dei valori che dovrebbero essere di esempio per le nuove generazioni".

Può esserci una nuova Calciopoli?

"Non sta a me, ripeto, stabilirlo".