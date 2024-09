Quest'oggi saranno resi noti i candidati al Pallone d'Oro 2024, per il quale è in piena corsa anche il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale spagnola Luis De La Fuente lancia però l'investitura due candidati 'di casa' per l'assegnazione del riconoscimento: "Rodri e Dani Carvajal si sono guadagnati la possibilità di vincerlo con tutto ciò che hanno fatto e vinto, sarebbe un’ingiustizia se non fossero considerati. E non parlo di oggi, ma di ciò che fanno da anni: Carvajal ha vinto 6 Champions, una cosa unica, e Rodri non so quante Premier League. M’ispiro a Fabio Cannavaro, che da centrale è riuscito a prendere il trofeo. Se lo meritano".