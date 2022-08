Ti senti un po' come Kakà? "Parlando di Kakà: è stato un giocatore fantastico, ho visto molti suoi video. Ho le mie caratteristiche, spero di portare i successi che lui ha portato al Milan".

"Le ultime settimane sono state molto intense e difficili, sapete un po' come andata. Ai miei agenti ho espresso il grande desiderio di venire qui al Milan. Per me è stato difficile, ho dovuto cedere qualcosa ma l'importante era arrivare qui". È uno dei passaggi della conferenza stampa di presentazione di Charles De Ketelaere .

Hai scelto lo stesso numero di Lukaku dell'Inter (il 90, ndr).

"Ho indossato questo numero al Bruges, per me il numero non è importante. Ho pensato di mantenerlo al Milan".

C'è un avversario che ti incuriosisce affrontare?

"Ci sono tanti campioni in Serie A, ma io non penso agli altri giocatori delle altre squadre. Io voglio migliorare me stesso e la mia squadra".