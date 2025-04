Matteo Darmian, autore del gol del momentaneo 1-0 nerazzurro, arriva in postazione DAZN per commentare questo amaro pareggio rimediato a Parma.

L’Inter era in pieno controllo nel primo tempo, poi è sembrato di vedere un’altra gara. Che è successo?

“Difficile da spiegare, una squadra come la nostra sotto 2-0 non deve farsi rimontare. È già successo però contro l’Udinese, dobbiamo lavorarci. Difficile dare spiegazioni, però dobbiamo lavorare su tutto perché restano partite determinanti e dobbiamo farci trovare pronti”.

Pensare di avere già vinto porta a scalare le marce indietro?

“In Serie A non si può fare. Il pari di oggi lo dimostra non tanto perché abbiamo tirato il freno a mano perché dopo il 2-2 abbiamo provato a riportare il risultato dalla nostra parte ma non ci siamo riusciti. Archiviamo questo risultato, martedì abbiamo un’altra gara importante da preparare al meglio contro una squadra fortissima. Ma riusciremo a dimostrare il nostro valore”.

Il Bayern Monaco che arriva adesso è la partita giusta per cancellare in fretta quanto avvenuto nel secondo tempo?

“Sì, è una competizione diversa. Ci teniamo ad andare avanti in ogni competizione, andremo lì per fare una partita importante. Sappiamo le difficoltà che ci possono essere contro una squadra attrezzata per vincere tutto, ma andremo lì per fare una partita importante preparandola al meglio”.

Com’è tornare a Parma?

“Mi ha fatto piacere, ho fatto un anno ma in quel poco tempo mi è rimasta nel cuore. Una società sana, una città che vive di calcio e per un calciatore questo è importante. Gli auguro il meglio”.