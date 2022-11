"Il Napoli merita di essere in vetta, ha due squadre dello stesso livello. E Milan, Inter e Juve non sono al pari della rosa azzurra. Il club, inoltre, può contare su un grande allenatore, il quale consente a tutti i calciatori della propria squadra di giocare, coinvolge tutti costantemente. Complimenti a Spalletti e al Napoli". È il commento di Oscar Damiani , intervenuto a 1 Station Radio per fare un bilancio sulla prima parte di stagione di Serie A.

"La difesa è fondamentale per ottenere grandi risultati - aggiunge poi il procuratore -. La Juve può avvicinarsi alle squadre del vertice, anche se 10 punti sono tanti. Se i bianconeri non dovessero calare, potrebbero essere in corsa per il titolo. Avranno difficoltà a competere, ma Allegri è un grande tecnico. Non credo, tuttavia, che il club possa rientrare nella lotta scudetto. Napoli, Milan ed Inter più indietro sono le favorite per lo scudetto, anche se soltanto gli azzurri possono perdere il tricolore".