Stephane Dalmat ha pubblicato su Instagram una lunga analisi di Barcellona-Inter. "Ho visto una bellissima partita tra due squadre che volevano giocare. Il Barcellona doveva vincere e l'Inter come minimo pareggiare per andare avanti nel discorso qualificazione. Peccato per i gol di Lewandowski, un giocatore che manca ai nerazzurri e che potrebbe essere Lukaku, quando tornerà. Ma l'Inter ha dimostrato di essere sulla buona strada per fare qualcosa di buono. Giocare al Camp Nou è sempre difficile, perdono quasi tutti. L'Inter ha dimostrato molta volontà, qualità, gioco. Poteva vincere. Credo sia chiaro che Onana deve essere il titolare e che sia il futuro della squadra. Abbiamo avuto un grande Lautaro, che ha fatto una grandissima gara. Tutti hanno fatto il proprio lavoro, alzando il livello. Sono molto felice e fiero di questa squadra, penso che lo sarete anche voi. Possiamo dire che l'Inter è una grandissima squadra. Ci si deve confermare, perché nel calcio un giorno va bene e l'altro no. Abbiamo visto qualche settimana fa che si parlava di Inzaghi fuori. Calma, tranquilli, con il lavoro e la costanza. Penso che la partita di andata col Barcellona sia stata decisiva. Hanno lavorato e dimostrato ieri che stanno molto meglio. Aspettiamo ancora la prossima partita ma penso che con il recupero di Brozovic e Lukaku possiamo essere ottimisti per il resto del campionato e della Champions. Sono fiero di quanto visto ieri, da tanto non vedevo una partita così. Ripeto: peccato per Lewandowski, ma l'Inter può essere fiera di quanto fatto ieri".