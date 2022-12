Niente Inter per Caglar Soyuncu. Secondo quanto riferito oggi da Marca, il centrale turco sarebbe ormai a un passo dall'Atletico Madrid. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Leicester, Soyuncu, classe 1996, avrebbe già trovato un accordo di massima con il club di Simeone in vista della prossima stagione. E attenzione perché non è da escludere il suo arrivo a Madrid subito a gennaio.