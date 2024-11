Momento complicatissimo in casa Real Madrid, al centro delle critiche della stampa spagnola dopo la pesante sconfitta contro il Liverpool ad Anfield. Questo risultato, che mette a rischio la qualificazione ai playoff di Champions League per le merengues, evidenzia una fragilità inedita per una squadra attualmente relegata al 24° posto in classifica. Neanche l’acquisto stellare di Kylian Mbappé, reo di aver fallito un rigore contro i Reds, è riuscito a risollevare le sorti della formazione, già orfana di Vinicius.

E a questo punto nel tritacarne potrebbe finire anche Carlo Ancelotti. Come riportato da Marca, è in programma un faccia a faccia tra Florentino Perez, presidente merengues, e il tecnico di Reggiolo prima della sfida contro il Getafe. Nonostante tutto, il tecnico conserva il sostegno di alcuni senatori dello spogliatoio, come Luka Modric. Guardando al futuro, però, i Blancos sembrano già valutare il nome di Xabi Alonso come possibile successore. L’ex centrocampista del Madrid, attualmente alla guida del Bayer Leverkusen, sta brillando dopo aver condotto il club tedesco alla conquista della Bundesliga e sembra essere il candidato ideale per riportare i Blancos ai vertici.