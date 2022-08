Novità di mercato provenienti dalla Francia che riguardano anche l'ex interista Mauro Icardi. Secondo quanto svelato da L'Equipe, l'argentino non è stato convocato per la gara di oggi contro il Clermont. Le motivazioni - come spiega il quotidiano francese - sono legate a questioni private come si può intuire dai rumors circolati nei giorni scorsi. Dall'Argentina sono rimbalzate varie indiscrezioni che vedrebbero protagonisti ancora una volta l'ex bomber interista e la moglie-agente: secondo i colleghi d'Oltreoceano infatti i due potrebbero essere vicini al divorzio. La tanto chiacchierata rottura, smentita dall'attaccante tramite social nelle scorse ore, sembrerebbe voluta da Wanda Nara che a detta degli argentini avrebbe chiesto il divorzio. Una situazione che mina ulteriormente la stabilità del classe '93, già indiziato numero uno a lasciare il club campione di Francia.