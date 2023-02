Intervistato da TMW Radio, Samuele Dalla Bona, ex centrocampista del Milan, sottolinea quella che è una defezione decisamente pesante in vista del derby per i rossoneri: "Il portiere Mike Maignan è una grossa perdita. È mancato nelle ultime gare lo spirito dello scorso anno, il periodo è complicato. L’Inter - come organico - è superiore e arriva meglio al derby".