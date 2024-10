Yann Sommer ha avuto un pensiero per i giocatori dello Young Boys, e lo ha raccontato al termine della partita di Champions League vinta dall'Inter. Il portiere elvetico, arrivato in mixed zone, oltre ad aver commentato la partita definendola "molto difficile, con un avversario che si è dimostrato aggressivo", ha rivelato d aver portato in dono delle maglie ai ragazzi del club giallonero: "Conosco molti ragazzi dello Young Boys, quindi volevo scambiare le maglie con loro. È stato bello rivedere alcuni di loro", ha detto ai microfoni di Nau.ch.