Come si prepareranno alla finale di Champions League i tifosi vip dell'Inter? Il Corriere dello Sport raccoglie alcune opinioni di celebri sostenitori nerazzurri in vista della sfida contro il Manchester City, partendo da Nicola Savino: "La mia è un'attesa atipica. Il 10 giugno ci sarà anche la festa di Radio Deejay, le ho pensate tutte ma non riesco a esserci in nessun modo. Si capisce che sono disperato? Però questa è anche la bellezza di noi interisti: disperati anche quando siamo contenti". A Istanbul sarà presente anche Elenoire Casalegno: "Vado in Turchia come a Madrid nel 2010. Spero di essere seduta affianco a Enrico Mentana visto che l'ultima volta è filato tutto liscio. Scaramantica? Ovvio, indosserò la maglia che l'Inter mi regalò in occasione del Triplete con José Mourinho".

Il cantante Max Pezzali volerà in Turchia con la moglie Debora Pelamatti e il figlio Hilo: "Noi con la testa siamo già a Istanbul. L'Inter è qualcosa di magico, di inspiegabile che ci unisce. Mia moglie indosserà la maglia del nostro amico Danilo D'Ambrosio. Se dovessimo perdere, sarà stata comunque una gran soddisfazione essere arrivati in finale". Alessandro Cattelan si affida totalmente ai riti propiziatori: "Mi preparerò con una mossa scaramantica che raramente mi appartiene".