Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, presto forse Kalidou Koulibaly. Senza contare l'assalto a Romelu Lukaku e quello possibile per Marcelo Brozovic: a suon di milioni, l'Arabia Saudita vuole monopolizzare il mercato attirando nel proprio campionato fior di giocatori. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, intervistato dagli olandesi della NOS, mette però in guardia il Paese dal rischio 'bolla': "Paura? No, penso che sia principalmente un errore per il calcio dell’Arabia Saudita.

Dovrebbero investire nei settori giovanili, dovrebbero portare allenatori e dovrebbero sviluppare i propri giocatori. Il sistema di acquisto dei giocatori che hanno quasi concluso la loro carriera non è un modello che permette di sviluppare il calcio. È stato fatto un errore simile in Cina quando tutti hanno portato giocatori che erano alla fine della loro carriera”.