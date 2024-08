Intervistato da Sky Sport in vista della partita di domenica contro la Roma, il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa fa una disamina dei suoi giovani elementi: "Credo che ci sia un giocatore che sto stimolando molto come Jacopo Fazzini che deve determinare di più sul piano dei numeri, vorrei che si consacrasse in questa stagione. Gli attaccanti? Sebastiano Esposito è più talentuoso, mentre Lorenzo Colombo è uno che magari arriverà a certi livelli col lavoro e grazie al fatto di non mollare. Mi auguro che questi due possano fare un ottimo campionato per loro stessi e per la squadra".