Il match-winner dell'incontro con la Fiorentina Danilo D'Ambrosio ha parlato così a Sky Sport nel post-gara: "Era la vittoria che volevamo. Sapevamo che la Fiorentina non avrebbe fatto la spettatrice: ci hanno messo in difficoltà, giocando bene. Ma siamo stati bravi a mantenere la calma e trovare il gol del 2-1. La sofferenza fa parte di questo gioco: non ci sono partite semplici, volevamo dare continuità ai nostri risultati positivi. Contro di noi le squadre danno sempre qualcosa in più: sta a noi alzare il livello di concentrazione. Poi la qualità fa la differenza".

Rivivi il momento della tua rete: vedi un varco e ti getti subito in avanti?

"Sì, sapevo che nell'anticipare Hugo mi sarei ritrovato a tu per tu con il portiere: è stato bravo Mauro (Icardi, ndr) a darmi il pallone giusto. Dopo io sono stato bravo ad anticipare l'uscita del portiere".

Seconda vittoria consecutiva in campionato.

"I risultati negativi dell'inizio di stagione ci portano ad essere più offensivi del solito, specie quando il risultato è in fase di stallo: essendo l'Inter, siamo costretti a vincere sempre. A maggior ragione nel momento in cui abbiamo qualche punto indietro rispetto alle posizioni di vertice".

Poteva starci il rigore per un fallo ai tuoi danni in area?

"Sì, mi sono sentito scalciare. Potevo rimanere in piedi ma anche no: lì in un attimo puoi cadere. Ma noi, come ha detto il Mister, non parliamo di queste cose e ci concentriamo sul campo".

Quanta garra charrua c'è nel tuo gol?

"Eh, da noi si dice "cazzimma" (ride, ndr)".

