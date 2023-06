"Non riesco proprio a vedere l'Inter nel poter fermare il Manchester City". E' la sentenza di Peter Crouch, ex attaccante del Liverpool e opinionista per Eurosport, in vista della finale di Champions Leauge del 10 giugno in programma a Istanbul. "Tutto può succedere - ha aggiunto -. Potrebbero far espellere un uomo o potrebbe succedere qualcosa tatticamente. L'Inter, ovviamente, ha una possibilità, ma non la metterei favorita".