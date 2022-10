Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Ivanusec (Dinamo), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (RB Salisburgo), Misic (Dinamo).

Attaccanti: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Brekalo (Wolfsburg), Petkovic (Dinamo), Orsic (Dinamo), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk), Colak (Glasgow Rangers)

Here is #Croatia preliminary squad for the upcoming @FIFAWorldCup in Qatar - it includes 34 names! #Family



Final squad to be presented on 9 November 🇭🇷#WorldCup #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/MR3lEbrzS7