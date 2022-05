In vista dei prossimi quattro impegni della Nazionale croata in Nations League, il ct dei Vatreni Zlatko Dalic annuncia nel corso della conferenza stampa di presentazione della lista dei convocati che la sua squadra punta ad ottenere il massimo risultato in tutti gli incontri, anche facendo i conti con la logica del turnover: "Andremo, come sempre, a provare a vincerle tutte. questo è il nostro obiettivo e desiderio. Dobbiamo concentrarci sugli impegni interni contro Austria e Francia, anche se a Copenaghen con la Danimarca e a Parigi avremo impegni duri. Non ci saranno molti calcoli, ma ovviamente Luka Modric, Ivan Perisic, Josko Guardiol o Marcelo Brozovic non possono giocare tutte e quattro le partite. Vedremo come si sentiranno e decideremo. È scomodo che i giocatori siano in vacanza per una settimana prima dell'inizio del ritiro, c'è il rischio di infortuni. Non riusciremo a mettere insieme la formazione ideale, ma già nella prima partita dobbiamo mettere gli elementi più forti e provare a vincere perché è la partita più importante".