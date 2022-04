Belgio, Marocco e Canada: questo l'esito del sorteggio della fase finale dei Mondiali per la Croazia vicecampione del mondo in carica. Abbinamenti commentati così dal ct dei Vatreni Zlatko Dalic: "Non ci si poteva aspettare un gruppo facile. Il Belgio è stato primo nella classifica Fifa, il Canada ha fatto un ottimo cammino nelle qualificazioni; come movimento sta facendo progressi e non sarà facile. Il Marocco è guidato da Vahid Halilhodzic, sappiamo quanto sia grande un allenatore. Ma siamo pronti, sappiamo qual è il nostro obiettivo. Vogliamo superare il gruppo e questo è molto importante per noi. La prima partita sarà con il Marocco, poi con il Canada e l'ultima con il Belgio. Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario. Credo nella nostra nazionale, sono sempre un ottimista. Siamo pronti per quello che ci aspetta".