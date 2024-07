"Tra Zirkzee e Lukaku? Il discorso non è semplice perché da quello che ho capito la questione economica non è secondaria. Io posso parlare per ciò che riguarda l’aspetto tecnico e per il loro eventuale inserimento nei meccanismi della squadra. Sempre ricordando che Zirkzee ha 23 anni mentre Lukaku ne ha 31, e non è una differenza da poco. Zirkzee garantisce un futuro, Lukaku è più immediato. Si fa presto a dire “mi serve un centravanti”, ma non sono tutti uguali”. Così Hernan Crespo alla Gazzetta dello Sport sul possibile nuovo centravanti del Milan.

L'argentino analizza: "Il Milan ha bisogno di gol subito, di buttarla dentro. Il pubblico di San Siro non ha tempo per aspettare. Zirkzee viene da un’ottima stagione con il Bologna, mentre Lukaku non è stato brillantissimo. Però se il belga è preparato bene dal punto di vista fisico e alle motivazioni giuste può essere una garanzia. Zirkzee è giovane, come potrebbe reggere l’impatto con San Siro? Credetemi ve lo dice uno che ha provato sulla sua pelle quell’emozione. Zirkzee è stato molto bravo finora ma a Bologna. Lukaku è più abituato a grandi palcoscenici, a un’esperienza internazionale consolidata. In conclusione per il Milan di oggi forse Lukaku è più adatto".