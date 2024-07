Presente a Vieste all'evento 'Il libro possibile', Carlo Cottarelli, noto tifoso interista e padre del progetto InterSpac, è stato intervistato dai giornalisti presenti su vari argomenti che riguardano l'attualità, toccando anche l'argomento Inter.

Che cosa pensa di Oaktree? Avete avuto o avrete un contatto con loro?

"Con la proprietà dell’Inter precedente purtroppo non c’è stato niente da fare. Ho fatto quattro tentativi con Zhang, adesso vediamo se si potrà fare qualcosa. Tenete conto che ci vorrà tempo perché Oaktree si è ritrovato in mano l’Inter senza fare il processo di due diligence che normalmente si fa prima di acquisire una società. Quindi i prossimi mesi saranno impegnati in quello e poi vedremo".

