Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport, ha eseguito una proiezione predittiva sulla sfida di stasera: "Una gara che vedo più difficile per il Napoli. L’Inter la vedo padrona delle sue prestazioni, non va mai in difficoltà. Perdeva tre a zero qualche giorno fa e a un tratto ha deciso di accendere il motorino. Il Napoli ha qualità. Quando attacca è una squadra forte, ma quando difende non mi piace davvero tanto".