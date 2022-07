Si aspetta una lotta scudetto accesa fino all’ultimo respiro? A rispondere è l'ex Milan, Alessandro Costacurta che tra le colonne de La Gazzetta Del mezzogiorno ha detto la sua sulla stagione calcistica che sta per iniziare e sugli scenari di mercato che ne stanno facendo da preludio. "Sì, sono convinto che l’equilibrio regnerà ancora sovrano. Ma stavolta, le due rivali potrebbero essere soprattutto Inter e Juventus che hanno acquistato grandi campioni come Lukaku, Di Maria e Pogba, pur rischiando di perdere punti di forza quali De Ligt o Skriniar. Il Milan è ancora indietro sul mercato, così come Roma e Napoli che ha ceduto una colonna come Koulibaly".