Ultimi due giorni di lezioni in presenza per gli allievi del corso per 'Dirigente addetto agli arbitri', che da oggi e fino a domani saranno al Centro VAR di Lissone per continuare il loro iter formativo dopo le prime docenze seguite nelle aule di Coverciano.

Tra le personalità intervenute che hanno riempito – e riempiranno - il programma didattico fino a domani, anche il presidente dell’AIA, Carlo Pacifici; l’amministratore delegato Sport dell’Inter, Giuseppe Marotta; il responsabile CAN, Gianluca Rocchi; il responsabile CAN C, Maurizio Ciampi; il componente della CAN, Andrea Gervasoni; il dirigente addetto agli arbitri dell’Inter, Giorgio Schenone, e l’head of Competitions della Lega Serie A, Andrea Butti, intervenuto da remoto per un saluto.

Si tratta del terzo corso per ‘Dirigente addetto agli arbitri’ da quando è stata istituito questo programma didattico nell’aprile 2022 e il primo aperto alle società di Serie C; in totale gli allievi sono chiamati a seguire 56 ore di lezione, di cui 16 da svolgersi con la modalità della didattica a distanza.