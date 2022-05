Tra sorprese e conferme, Milano è tornata ai vertici del calcio italiano e su questo non ci sono più dubbi ormai. Inter e Milan, con modi e filosofie abbastanza diverse, sono arrivate a giocarsi lo scudetto all’ultima giornata del campionato, con i rossoneri che hanno però il destino nelle proprie mani. Il calendario di questo turno finale è stato reso noto e si deciderà tutto domenica 22 maggio alle 18, in contemporanea sui campi di San Siro e del Mapei Stadium.

I nerazzurri non si sono ancora arresi e lo scorso week end, grazie al successo a Cagliari per 1-3, hanno tenuto vivo ancora tutto, rimandando la festa della formazione di Pioli e aumentando la loro ansia. Non è bastata infatti la vittoria per 2-0 sull’Atalanta di Gasperini a Ibra e compagni, che dovranno ora vedersela con il Sassuolo, ultimo ostacolo per il tricolore. Ai rossoneri basterebbe anche un pari contro la squadra di Dionisi per laurearsi campioni, ma nel calcio si sa bene, tutto è sempre possibile.

Lo sa bene anche Simone Inzaghi che non si dà per vinto e continua a crederci. Lui da calciatore con la maglia della Lazio si trovò in una situazione molto simile nella stagione 1999-2000. In quel caso i biancocelesti, arrivati alla giornata finale proprio a –2 dalla Juventus di Ancelotti, sorpassarono proprio all’ultimo giro la Vecchia Signora, sconfitta a Perugia sotto un diluvio incredibile, diventando campioni d’Italia per la seconda volta nella loro storia.