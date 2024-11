Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’mvp del match Joaquin Correa commenta così il 5-0 arrivato stasera in casa del Verona: “Me lo sentivo, era tanto che non segnavo e sono felice di esserci riuscivo. L’esultanza era per i miei amici, quando ci vediamo durante le vacanze lo facciamo sempre quando giochiamo insieme a calcetto. Sono felice".

Quanto ti diverti a giocare con Thuram?

“Marcus è un grandissimo giocatore, è molto facile giocare per lui. È un giocatore che gioca per la squadra, fa tutto per vincere, abbiamo un’amicizia e una giusta intesa. È un giocatore che ci dà tanto, siamo sulla buona strada”.

Com’è stato giocare oggi?

“Con il tempo si cresce in questo e si capisce che non si può giocare sempre, magari ho commesso errori io in passato e vedevo tutto negativo. Per me è importante quello che è successo oggi, continuo a lavorar con tranquillità pensando alle prossime partite”.