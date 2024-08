Ricca giornata di appuntamenti con la Coppa Italia-Frecciarossa. Avanza la Cremonese, che elimina il Bari dopo la lotteria dei rigori. Nei 90' regolamentari la truppa di Stroppa era passata in vantaggio grazie al centro di Manuel De Luca, pari dei galletti con Manzari. I grigiorossi esultano dal dischetto e iniziato bene una stagione importante (obiettivo promozione in A). Sorpresa al Bentegodi: il Cesena, neopromosso in B, si dimostra più in forma del Verona e lo elimina. Kargbo e il talentuosissimo Shpendi siglano il blitz per la truppa di Michele Mignani. Vano il gol del danese Tengstedt, danese classe 2000 arrivato da poco nel gruppo di Zanetti.