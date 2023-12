Piove sul bagnato in casa Napoli, dove i campioni d’Italia, reduci dalla vittoria ritrovata in campionato contro il Cagliari non riescono a dare continuità al successo e incassano un incredibile poker dal Frosinone. Uno scivolone, l’ennesimo stagionale che costa alla squadra di Walter Mazzarri l’addio immediato alla Coppa Italia. A vincere tra le mura del Maradona è il Frosinone, quattro volte in rete grazie a Barrenechea, Caso, Cheddira e Harroui: ciociari ai quarti di finale.