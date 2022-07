Venerdì 5 agosto

Ore 17.45 – Cagliari vs Spezia

Ore 18.00 – Udinese vs Feralpisalò

Ore 21.00 – Lecce vs Cittadella

Ore 21.15 – Sampdoria vs Reggina

Sabato 6 agosto

Ore 17.45 – Pisa vs Brescia

Ore 18.00 – Spezia vs Como

Ore 21.00 – Empoli vs SPAL

Ore 21.15 – Torino vs Palermo

Domenica 7 agosto

Ore 17.45 – Venezia vs Ascoli

Ore 18.00 – Hellas Verona vs Bari

Ore 21.00 – Salernitana vs Parma

Ore 21.15 – Monza vs Frosinone

Lunedì 8 agosto

Ore 17.45 – Genoa vs Benevento

Ore 18.00 – Sassuolo vs Modena

Ore 21.00 – Cremonese vs Ternana

Ore 21.15 – Bologna vs Cosenza

Le partite saranno trasmesse in chiaro su Mediaset: quelle delle 17.45 e delle 21.00 su 20, quelle delle 18.00 e delle 21.15 su Italia 1.