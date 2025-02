Terminato il Festival di Sanremo, il conduttore Carlo Conti è stato ospite di TMW Radio per commentare il momento della sua Fiorentina. La chiacchierata parte dalla presenza sul palco di Edoardo Bove, al momento bloccato nell'attività agonistica dopo il malore accusato contro l'Inter: "Doveva essere un racconto, una testimonianza di un ragazzo che a 22 anni vede interrompersi i soui sogni. E' stata una bella testimonianza. Mi ha colpito il suo pensiero, che va a quelli che non hanno avuto soccorsi immediati e non ce l'hanno fatta. Ha capito che la sua fortuna è stata la prontezza d'intervento. Ha fatto capire che è un momento difficile ma che sta cercando di vivere con grande forza e la speranza di tornare in campo".

Che ne pensa di questa Fiorentina?

"Non ho visto la partita perché ero ancora in conferenza stampa. Ed è stato un bene (ride, ndr). Col Como è stato il contrario della partita con l'Inter. Anche i nuovi devono adattarsi. Mi pare di aver capito che anche all'inizio Palladino ci ha messo un po' per trovare la quadra del materiale che ha a disposizione e credo che anche ora debba avere un po' di tempo".