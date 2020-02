Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ai microfoni di InterTV commenta in questo modo il 2-0 inflitto ai danni dell'Udinese: "Partite in passeggiata non ne vinceremo - esordisce -. E' stata un'ottima partita, contro una buona squadra. Una vittoria meritata, per le occasioni avute. All'andata l'Udinese ci aveva fatto molto soffrire a San Siro. Oggi abbiamo sofferto meno rispetto all'andata. L'importanza della panchina? E' la prima volta che sento questa frase. Ricordo che abbiamo giocato con Bastoni che ha vent'anni ed Esposito che ne ha diciassette. Si sta lavorando per il presente, ma anche per il futuro: è più importante questo".

Tra una settimana il derby: "Una partita che andrà preparata, come sempre, attraverso il lavoro - riferisce Conte -. Sappiamo benissimo l'importanza che riveste la partita per i nostri tifosi. Per noi, al tempo stesso, sarà una sfida importante per i tre punti".

Sulla prova di Young e Moses: "Si sono integrati subito. Penso che abbiano fatto molto bene. Ci danno sicuramente qualità nell'uno contro uno, e questo è importante. Siamo riusciti nei cambi, durante il mercato, ad alzare un po' il livello di esperienza e specificità nel ruolo".

