È la Fiorentina la prima semifinalista di Conference League 2024/25 che ancora una volta si impone come grande favorita del torneo e prosegue con la tradizionale cavalcata fino in fondo. Finisce 2-2 al Franchi il match di ritorno valido per i quarti di finale contro il Celje, partita che Mandragora apre poco dopo la mezz’ora di gioco. A inizio ripresa Matko accorcia le distanze sottoscrivendo il gol del momentaneo 1-1, trasformato in 1-2 da Nemanic al 65esimo con un gol che spaventa i tifosi di casa. La Viola però reagisce bene e al 67esimo trova subito il gol del pari con Kean che fa 2-2. Al 77esimo Ranieri trova pure la rete del 3-2, rete però annullata per offside, e altrettanto accade nel recupero per un gol di Kean. Non si va oltre i quattro gol totali, due per parte, nel pomeriggio fiorentino e a prendersi la semifinale è la squadra di Raffaele Palladino.

Fiorentina che incrocerà il Betis, seconda semifinalista stagionale che dopo essersi imposta in casa per 2-0 all’andata, fa 1-1 in casa del Jagiellonia e conquista il pass per entrare tra le migliori quattro della competizione. È la squadra di casa a passare in vantaggio al termine del primo tempo, ma il gol di Hansen viene annullato per fuorigioco. Al 78esimo sono gli spagnoli a sbloccare il match con Bakambu, ma all’81esimo Churlinov rimette in pari un risultato che potrebbe cambiare ancora all’87esimo dopo un rigore concesso da Turpin che però cambia idea dopo un consulto al Var che di fatto annulla il rigore che Bakambu era pronto a battere. Finisce 1-1 in Polonia, la semifinale sarà Fiorentina-Betis.