Una lotta Scudetto che lotta non è mai stata, visto che il dominio del Napoli di Luciano Spalletti è stato insindacabile praticamente dalle prime battute di stagione. Ma come mai le inseguitrici hanno ciclicamente toppato? Paolo Condò, intervistato da Numero Diez, ha una sua teoria: "Da due anni si verifica una cosa inusuale, ovvero che la squadra che vince lo Scudetto viene indebolita dal mercato. Solitamente chi vince il campionato, vuoi per l’entusiasmo, vuoi per i maggiori incassi, punta a rinforzarsi. Invece l’Inter dopo lo Scudetto ha perso Achraf Hakimi, Christian Eriksen e Romelu Lukaku, mentre il Milan ha perso Kessié e ormai possiamo dire che De Ketelaere fino a questo momento si è rivelato un acquisto sbagliato, almeno per quanto riguarda questa stagione. Ad aumentare il distacco c’è anche il fatto che il Napoli ha centrato la stagione perfetta, perché non nascondo che io in primis avevo molti dubbi dopo gli addii di Mertens, Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz.