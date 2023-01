Il giornalista Paolo Condò, ospite negli studi di ‘Sky Calciomercato - L’Originale’, dice la sua sull’assalto che nelle ultime ore il Paris Saint-Germain sta provando a sferrare per Milan Skriniar, che comunque arriverà a giugno da svincolato: “Al PSG servirebbe adesso Skriniar e non a giugno. Quest’anno stanno puntando tutto sulla Champions League perché non sono sicuri di avere l’anno prossimo il super trio d’attacco che hanno adesso, secondo me è una situazione da tenere d’occhio”.