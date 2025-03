Paolo Condò scrive oggi sul Corriere della Sera del confronto tra Atalanta e Inter delle ricadute nella corsa scudetto, che vede ora la squadra di Inzaghi a +3 sul Napoli e +6 sui bergamaschi.

"L'inedita ipotesi dello stallo messicano, con tre squadre affiancate a nove giornate dalla fine, salta in aria perché una candidata migliore delle altre c'è, ed è l'Inter - si legge -. Niente di nuovo in termini assoluti, molto in quelli relativi di un turno che doveva favorire il Napoli, e che Inzaghi trasforma invece in una dimostrazione di forza e di astuzia. Forza mentale perché l'Inter batte l'Atalanta su un calcio piazzato in un momento particolare, il rientro in partita dopo una pausa per motivi esterni (il malore di un tifoso): lei è subito concentrata, la rivale no. L'astuzia riguarda la scelta di Inzaghi di optare per l'Inter "europea", quella che magari crea meno ma non rischia niente, ed è esattamente ciò che succede. Sono la testa e il ritmo a dire che l'Inter è superiore, e che l'affollamento di impegni non viene vissuto come un problema, ma come un'opportunità".