A margine della sua visita presso l'istiuto Gobetti-Volta di Firenze, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha toccato diversi temi coi cronisti presenti parlando anche del nodo del Fair Play Finanziario: "Per la Fiorentina è impossibile al momento competere con le altre squadre come Juventus ed Inter per via del Fair Play finanziario, non vorrei mai che tornassimo come ai tempi dei Cecchi Gori".