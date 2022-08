Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, ha annunciato l'obiettivo dei direttori di gara che saranno impegnati ai prossimi Mondiali in Qatar: "Il nostro obiettivo è preparare al meglio l’arbitro per evitare di usare la tecnologia, ma la tecnologia è lì per ridurre la possibilità di errore umano che può influenzare l’esito di una partita. Anche il miglior arbitro può sbagliare; è un essere umano, e lo sappiamo".