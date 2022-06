Il Codacons ha presentato un esposto all’Antitrust e all’Autorità delle Comunicazioni in merito ai rincari tariffari disposti da DAZN per il campionato di calcio 2022/2023. Lo rende noto l’associazione dei consumatori sottolineando come il Codacons chiede "inoltre ad Antitrust e Agcom di accertare il rispetto delle informazioni rese da DAZN in merito al diritto di recesso da parte degli utenti già abbonati al servizio nell’ambito delle comunicazioni sui rincari tariffari inviate dalla società ai propri clienti, sanzionando qualsiasi violazione in materia".