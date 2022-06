Intervenuto dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato di diversi temi di mercato tra cui il possibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku: "Le cose dell'Inter non mi scalderanno mai il cuore. Mi stupisce il suo ritorno. Significherebbe che sia le attese di Lukaku che quelle del Chelsea non sono state attese". Un commento sulle lacrime di Paulo Dybala, oggi promesso sposo dell'Inter: "Credo siano vere per tutti gli anni passati alla Juve, mentre lui ha poi preso atto della chiusura del club sul rinnovo. Ora deve fare i suoi interessi, mi sembra giusto che il vil denaro debba dettare legge".