Tra quindici giorni, il Manchester City potrebbe salire sul tetto del mondo aggiungendo un altro trionfo allo storico Treble della passata stagione. Il fatto è che, secondo il suo manager Pep Guardiola, i Citizens attualmente non possono definirsi i più forti del pianeta, alla luce degli scarsi risultati in Premier League: "Non siamo la migliore squadra del mondo in questo momento perché non stiamo ottenendo risultati - le parole del catalano -. Quando vinci le partite, sei la migliore squadra del mondo. Quando non lo fai, è una crisi. Può essere esagerato da una parte, ma questa è la realtà".