>Di recente, è esplosa in Romania una polemica tra la storica Steaua Bucarest, militante nella seconda divisione, e la società 'erede' dell'FCSB relativamente all'impiego in comune del nuovissimo stadio del quartiere di Ghencea, con la prima che ha negato l'utilizzo dell'impianto alla seconda per le sfide contro Cluj e Botosani. Una diatriba nella quale è intervenuto anche il Presidente della Camera dei Deputati rumena, Marcel Ciolacu, che sul proprio profilo Facebook auspica una soluzione comune: "Credo sia giunto il momento che la rivalità in Romania sia intesa solo in termini sportivi, e che le squadre possano condividere lo stesso stadio senza problemi. Se lo fanno Roma e Lazio e Inter e Milan, sono convinto che lo possa fare anche Steaua con l'FCSB"