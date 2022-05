Nei giorni scorsi, dal Sud America era rimbalzata la voce di un possibile, clamoroso ripescaggio dell'Italia come conseguenza dell'eventuale estromissione dal Mondiale in Qatar dell'Ecuador per via di alcune irregolarità compiute da un giocatore per rendersi eleggibile per la Tricolor. Evelina Christillin, membro italiano della UEFA, ha però spento ogni potenziale entusiasmo ai microfoni di Rai Radio Uno: "Non è vero che stiamo per esser ripescati ai Mondiali anche nel caso la nazionale dell'Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c'è nessuna possibilità che l'Italia giochi il prossimo mondiale".