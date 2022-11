Evelina Christillin, membro del Consiglio FIFA, ha parlato ai microfoni di Radio 24 delle numerose polemiche in vista del Mondiale in Qatar: "Cerchiamo di pensare al calcio, però non possiamo tirare una riga nera su tutto quanto. Nel Paese c'è un equilibrio molto delicato sul tema dei diritti umani, per i futuri Mondiali sceglierei Paesi senza radicalismi. Spero che non ci siano proteste ma non per ignorare il problema, perché esiste. Non è stata data ancora risposta al capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, sulla sua volontà di indossare la fascia di capitano con i colori arcobaleno, mentre non sarà permesso in allenamento l'uso delle magliette con la scritta 'Save human rights', quindi è un equilibrio molto delicato".