Aveva diretto la sfida di campionato del Gewiss Stadium, vinta per 3-2 dall'Inter prima della sosta per i Mondiali: Daniele Chiffi concederà il bis domani sera a San Siro per il match di Coppa Italia contro l'Atalanta a San Siro. Sarà la terza direzione stagionale con l'Inter in campo per il fischietto padovano, dopo anche il derby d'andata del 3 settembre scorso vinto dal Milan 3-2. Sono 11 i precedenti dell'Inter con Chiffi: sei vittorie, quattro pareggi e una sconfitta il bottino.