Zagabria e Milano: queste sono due delle tre mete (l'altra è Salisburgo) che il Chelsea dovrà raggiungere per giocare le partite di Champions League in trasferta. Due città in cui Mateo Kovacic, centrocampista del Blues, si sentirà a casa, come ha fatto scherzosamente notare il manager Thomas Tuchel in conferenza stampa: "Penso che l'obiettivo sia prendere tutti i biglietti per la famiglia e gli amici di Mateo. Lui ha giocato per la Dinamo e l'Inter, noi sfideremo il Milan"