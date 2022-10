Il Milan è l'unica squadra italiana a steccare nella due giorni di Champions League valida per la terza giornata dei gironi di qualificazione: i campioni d'Italia vengono travolti 3-0 a Stamford Bridge dal Chelsea, che trionfa con i gol di Fofana, Aubameyang e James. Fa il suo la Juve che tiene in piedi le speranze di qualificazione agli ottavi superando 3-1 il Maccabi Haifa: doppietta di Rabiot, in mezzo la marcatura di Vlahovic. Nello stesso girone, PSG e Benfica si dividono la posta in palio: 1-1, con l'autogol di Danilo Pereira che annulla la perla di Messi. Passeggia in casa il Manchester City, che cala il pokerissimo contro il Copenaghen nel segno di Haaland (doppietta). Rodrygo e Vinicius firmano la vittoria del Real Madrid sullo Shakhtar Donetsk, mentre il Borussia Dortmund dilaga sul campo del Siviglia 4-1.